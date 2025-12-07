◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）大喝采がわき起こった。木下稜介が、９番グリーン上のピン奥９メートルから第３打で握ったのはパターではなくウェッジ。バックスピンを利かせてボールの勢いをコントロールし、急傾斜を左に転がしてバーディーを奪った。男子プロの高い技術に、思わず拍手を