◆明治安田Ｊ１最終節岡山２―１清水（６日・アイスタ）今季限りで退団する清水エスパルスのＭＦ乾貴士（３７）が最終戦で涙の別れを告げた。同じく退任する秋葉忠宏監督（５０）からキャプテンマークを託されフル出場。試合後は「こんな僕を応援し続けてくれてありがとうございました」と涙ながらに感謝を述べた。試合は岡山に１―２で敗れ、Ｊ１復帰元年は１１勝１１分け１６敗、勝ち点４４の１４位で終了した。同じく退団