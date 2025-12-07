こんにちは、エクアです。これまでG1に9回乗って、うち6回が外枠（6〜8枠）、そのうち3回が8枠の騎手がいます。現代競馬でも外枠有利なG1はありますが、まれです。何とも抽選に厳しく当たられる、そんな佐々木大輔がペリエールと臨むチャンピオンズCの枠順は――。8枠15番。これで同騎手の“G18枠率”は4割。中京ダート1800メートルの3〜4コーナーは緩い角度で入り、出口に近づくにつれ半径が小さくなるスパイラルカーブの