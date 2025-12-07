ナルカミは豊富な筋肉量で、臀部（でんぶ）からトモにかけて厚みが凄い。踏み込みも力強く、パドックでも見栄えがする。遠征経験は豊富なのでイレ込むことはないはず。ダブルハートボンドは牝馬でもピリピリした面がなく、どっしり構えている。オンとオフの切り替えがうまい。ウィルソンテソーロは身のこなしが柔らかく、適度な前進気勢を保って周回する。馬体重の上下動は少ない。ラムジェットは気合乗り不足に映るほどお