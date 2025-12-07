絶好1番に入ったウィリアムバローズは角馬場からポリトラックで調整。荻野助手は「いい感じに来ているし順調に仕上がっています。今回、相手が強くなるけど、いい結果を」と期待する。あとは隣の枠のダブルハートボンドとの兼ね合いがポイント。ハナか2番手かはゲートを出てからの駆け引き。粘り強い先行力はG1でも侮れない。