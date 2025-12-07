ダブルハートボンドはダートのEコースで入念に体を動かした。八木助手は「雰囲気はいい。前走後は思ったよりダメージが少なく、ゆっくり立ち上げて、順調に来られた」と報告。その前走みやこSは2番手から早め先頭でレコードV。「控えて競馬ができたのは収穫でした。枠はいいし、あとはジョッキーに任せます」と坂井に託した。