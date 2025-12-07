ラ・リーガ第15節が6日に行われ、ベティスとバルセロナが対戦した。ここまで15試合を消化（前倒し開催を含む）したリーグ戦で12勝1分2敗を記録し、勝ち点「37」の首位に立つバルセロナ。ハンジ・フリック監督の下で2年目を迎えた同クラブは、ラ・リーガ連覇に向けて順位表のトップに君臨中だ。その一方、2位の“宿敵”レアル・マドリードとは1ポイント差。今節はリーグ戦6連勝を目指して敵地に乗り込む。試合は開始早々の6分