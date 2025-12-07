プレミアリーグ第15節が6日に行われ、リーズとリヴァプールが対戦した。リーズは前節、田中碧が決勝点となる得点を挙げる活躍もあり、ここ『エランド・ロード』でチェルシーに3−1で勝利。今節の対戦相手は昨季のプレミアリーグ王者リヴァプールだが、強気に勝ち点「3」を狙っていきたいところだった。対するリヴァプールは敵地に乗り込んでの一戦。本拠地『アンフィールド』では公式戦3試合連続で未勝利と苦しい戦いが続い