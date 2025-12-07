現地12月６日開催のエールディビジ第15節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦している。この一戦で先制ゴールを挙げたのが、CFで先発した上田だった。開始11分、左サイドからのクロスにドンピシャのヘッドで合わせ、鮮やかにネットを揺らしてみせた。 日本代表FWはこの一撃で、リーグ戦15試合で驚異の15ゴール。公式戦３戦連発となった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部