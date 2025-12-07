きょうは北日本は日本海側を中心に、雨や雪の降る所があるでしょう。積雪がある場所では、路面状況の悪化にご注意ください。東日本と西日本は広く晴れる見込みです。予想最高気温は全国的にきのうより高く、１１月並みの所が多いでしょう。晴れる所では、暖かな小春日和となりそうです。月曜日以降も北日本は日本海側を中心に、雪や雨の降る日が続くでしょう。東日本と西日本は太平洋側を中心に、乾いた冬晴れが続きそうです。この