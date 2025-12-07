ラストランの8歳メイショウハリオは金曜に続き、坂路を駆け上がった。大林助手は「パワフルで力強かった。叩き2走目で状態がピークになる馬で、悔いのない仕上げ」と自信を口にする。2枠3番については「個人的には真ん中より内がいいと思っていた。ロスなく運んで（4角は）外を回すより内から差すイメージ」と思い描いた。