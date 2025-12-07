チャンピオンズC3年連続出走のセラフィックコールは坂路で体をほぐした。寺島師は各馬の枠順を見ながら「なかなか思い通りの展開にはならないだろうけど、いい枠だし、じっとしていれば脚は使えると思います。流れが向けば…」とイメージ。縦長の並びになり、直線でコースが空けば間隙（かんげき）を突く末脚がさく裂する。