楽天は東北ゴールデンエンジェルス2026の最終オーディションが楽天モバイルパークで開催され、25人のメンバーが発表された。来季6年目のHARUKAは「来シーズンへの期待が既に膨らんでいます」と表情を引き締めた。HANAが自身の教え子として初のメンバー入り。「凄くしっかりしていて、周りを見て行動できる子」とし、HANAも「HARUKAさんからたくさん吸収して頑張っていきたい」と意気込んだ。