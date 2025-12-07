公営・岩手から挑む9歳セン馬ヘリオスは土曜輸送で午後2時46分に中京入り。田嶋厩務員は「夜明け前の3時に出発しました。全国を渡り歩いている馬だから輸送は大丈夫。おとなしいですよ」と順調さを伝えた。JRA所属時は短距離路線で結果を出してきたが「年を取ってズブくなっているから距離は長い方が良さそう」との見立てだ。