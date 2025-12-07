ハギノアレグリアスは坂路へ。ゆったり駆け上がった。井本助手は「動きに弾みが出て、やる気になった感じ。年齢（8歳）のことを言われるけど動きの質は落ちていないし、体も締まっている」と好感触だ。当レースは23年6着、昨年4着。「中京は合うし、3枠6番といい枠を引けた」。展開に応じて立ち回れる器用さを生かす構えだ。