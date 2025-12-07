23、24年の2着馬ウィルソンテソーロは金曜輸送で中京入り。土曜朝は引き運動で調整した。「いい感じに落ち着いていました」と金山助手。前走JBCクラシック5着については「ゲート裏での発汗がありましたし、体内で燃えてしまった部分があったのかも」と振り返り「疲れをケアしながら、やってきました」と状態面に胸を張った。