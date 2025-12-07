来場者が光の演出を楽しむ「ＢＡＬＬＰＡＲＫＸｍａｓＹＯＫＯＨＡＭＡＫＡＮＮＡＩ２０２５」＝１１月２０日、横浜市中区横浜スタジアム（横浜市中区）周辺で開催中のクリスマスイベント「ＢＡＬＬＰＡＲＫＸｍａｓＹＯＫＯＨＡＭＡＫＡＮＮＡＩ２０２５」の来場者が、１１月２１日の開催初日から１週間で１２万８千人を記録した。盛況を受け、横浜市内在住、在勤者を対象にホットココアの引き換えチケットを配