お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月5日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」で俳優・水上恒司とトークを行い、「姿形が違いすぎて言えなかっただけで、（水上は）俺と一緒ですわ」と語った。映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」に出演している水上恒司が、ゲストとして登場。令和ロマン・くるまは小学生の頃は野球少年で、現在事務所から独立してフリーでやっている点が水上と共通していると話す