欧州ＰＯは現地時間の２０２６年３月２６日に準決勝、３月３１日に決勝が開催される。準決勝はウクライナ―スウェーデン、ポーランド―アルバニアの顔合わせ。ＦＩＦＡランキングでは、４チームの中でウクライナの２８位が最上位となる。１８年ロシアＷ杯で０―１で敗れたポーランド（同３１位）には、ドイツ１部時代に７度の得点王に輝いた現バルセロナＦＷレバンドフスキ（３７）が健在。欧州予選ではオランダと１―１の引き