◆りそなＢ１リーグ第１２節（６日）北海道８０―７７ＳＲ渋谷（東京・青山学院記念館）Ｂ１東地区３位のレバンガ北海道がチーム史上初の８連勝。同６位だったＳＲ渋谷を８０―７７で下し、２０１６年のＢリーグ発足以降の連勝記録を更新した。ＳＧ富永啓生（２４）が３点シュートを３本決めるなどチーム最多２０得点を記録。大きな武器であるオフェンス力で競り勝った。東京に来てもレバンガの快進撃は止まらなかった。第４