「カルタゴのワシ」の愛称を持つ北アフリカの雄・チュニジアが、日本に立ちふさがる。２２年カタールＷ杯では１次Ｌでフランスを破る大番狂わせを演じたが、初の決勝Ｔ進出は逃した。今回のアフリカ予選では、９勝１分けの無失点と堅守を誇り、９月に２試合を残して突破。１１月には国際親善試合でブラジルと１―１で引き分けるなど、決して侮れる相手ではない。今年２月から、１２年ぶりの再登板でチームを率いるトラベルシ監