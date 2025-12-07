米野球殿堂、今年の時代委員会の投票結果発表は７日米東部時間１９時半（日本時間８日９時半）が予定されている。今年の時代委員会の殿堂入り投票は「現代野球の選手」が対象となり、主に１９８０年代以降に活躍した選手が対象。候補者は通算７６２本塁打の記録保持者バリー・ボンズ、通算３５４勝のロジャー・クレメンスのほか、通算４７３本塁打のカルロス・デルガド一塁手、２０００年ＭＶＰのジェフ・ケント二塁手、通算打