世界最強のフォーエバーヤングが筆頭の4歳世代ラムジェットは坂路へ。状態が上がっている気配を漂わせた。佐々木師は「この世代は本当に強いからね。この馬は脚が長いし、跳びが大きい。持続力は凄いから。今回、調整過程がいいので」と穏やかに話す表情が出来の良さを物語っている。先行勢が叩き合う直後から一撃勝負を狙う。