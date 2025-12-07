叩き2走目のアウトレンジは土曜朝、CWコースで汗を流した。山口助手は「活気があり、いい頃の感じ。使って良くなる馬だと思うし、体が締まってきた」と上積みを強調。前走みやこSは不良馬場に泣いて7着に終わったが、前々走の帝王賞は首差2着と実績は確か。「左回りは得意だと思うし、良馬場でやれれば」と巻き返しを図る。