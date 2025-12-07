JBCレディスクラシック2着テンカジョウは角馬場で体をほぐし、厩舎に戻った。大林助手は「いつも通りで状態は高いレベルで安定している」と納得の笑み。新馬戦から一度も馬券圏内を外したことがない堅実派。「ポジションは後ろからでも展開がはまれば、一発を期待できるだけの脚力がある。五分のスタートなら」と意気込んだ。