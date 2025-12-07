（休み明け好材料//）○…初ダートの南部杯で2着に好走したシックスペンスは土曜輸送。午前10時38分に到着した。熊谷厩務員は「渋滞に巻き込まれることもなく順調でした。カイ食いもいいですよ」と穏やかな表情。「休み明けの方が成績が良くて、今回も放牧を挟んでいるからね。（レースでは）前走と同じくらいの体重になるかな」と納得の仕上がりだ。