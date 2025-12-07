お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）が6日に放送されたTBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）に出演。同番組MCのお笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）の飲み会前の過ごし方に仰天したことを明かした。今回は「わらやき屋で満腹になるまで食べたらいくら?」として、「安村＆尾形仲良し芸人チーム」として登場した安村、パンサー・尾形貴弘、囲碁将棋・根建太一、インポッシブル・ひるちゃん。食事も進みお酒も入って