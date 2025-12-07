阪神・湯浅が、“毎日果物生活”で平均球速150キロ台とシーズン完走を宣言した。「フルーツは小さい頃からずっと食べてきた。栄養素も取れますし。ほぼ毎日食べてますね」。アスリートと果物の相性は抜群だ。右腕は今オフ、平均球速150キロへ「今までで一番重いものを上げている」とウエートトレに注力。効果的なのがバナナだ。脂肪分を含まない糖質が豊富で効率良く筋力を増やすことができるため「タンパク質だけじゃ筋肉は大