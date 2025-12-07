阪神・今朝丸が、地元の兵庫県神戸市内で野球教室を行った。同市東灘区の本庄小学校出身の右腕は、市内の少年野球5チーム、約140人とともに技術指導や“ガチンコ対決”で盛り上がった。「みんな明るくて、めちゃくちゃ騒いでいたので、後輩たちからたくさんの元気をもらえた」今季は2軍で先発ローテ入りし経験を積んだ。来季の目標は明確で「来年1軍で勝利を挙げられるように頑張りたい。子どもたちにいい報告ができれば」と意