米国、カナダ、メキシコが舞台となるサッカーの２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会の組み合わせ抽選会が５日、米ワシントンで行われ、８大会連続８度目の出場の日本は１次リーグＦ組で初戦は準優勝３度のオランダ、第２戦はチュニジア、第３戦は欧州プレーオフ（ＰＯ）勝者と対戦することになった。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表で、デイリースポーツ評論家の福西崇史氏がグループリーグ突破への道を語った。◇