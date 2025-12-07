滋賀県大津市の琵琶湖グランドホテルで開かれた「おごと温泉トークショー」に参加した阪神・桐敷が、来季は“記録”へのチャレンジに挑む。「中継ぎはランナーをためるとか一発（を浴びること）が一番ダメなので、一発を打たれていないということは、自分の中で一つ自信になるデータ。重要な場面とか、7、8回の本塁打は相手にも流れがいく。（流れを）持ってきたり、渡さないために、そういうところは継続していきたい」今季