阪神の石井大智投手（２８）が６日、来季の目標に自身初のタイトル獲得を掲げた。今季は日本記録を塗り替える５０試合連続無失点と完全に無双した右腕。ただ、抑え起用やケガによる離脱もあり、最優秀中継ぎには届かなかった。経験を積み、立場の変化も感じる中で、キャリアハイを目指すと宣言した。これまで数字や個人タイトルについて、自らの口に出してこなかった石井が、ハッキリと言葉にした。「今までは、数字の目標は避