阪神・西勇が来季、「プロ野球記録更新」に照準を定めた。「（記録は）積み重ねやと思うから。丁寧に、投げられた試合に、自分の仕事を全うするでいいんじゃないかな。その結果が日本記録に並ぶ、抜かすになると思う」初回からマウンドに立てるのは先発のみ。その責任と誇りは、年々強くなる。目下298試合連続先発中。実は、あと13試合で山内新一（阪神）が記録した311試合連続先発の日本記録に並ぶ。中継ぎとして最後の登板