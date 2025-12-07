阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が６日、日大野球部の創部１００周年記念祝賀会に出席し、大学の先輩である和田豊ヘッドコーチ（６３）からレギュラー奪取指令を受けた。「谷端くん！！」。壇上であいさつをしていた和田ヘッドから名前を呼ばれ、谷端は会場後方から慌てて前へ出た。約３００人のそうそうたるＯＢを前に緊張の面持ちで壇上へ。固く握手を交わした先輩からは「（入団したら）レギュラーを取れ