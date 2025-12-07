８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８が６日、東京・日本武道館で「ＡＫＢ４８２０ｔｈＹｅａｒＬｉｖｅＴｏｕｒ２０２５ｉｎ日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の３日目を開催し、この日も豪華ＯＧが集結した。この日は高橋みなみ（３４）、小嶋陽菜（３７）、峯岸みなみ（３３）、指原莉乃（３４）、横山由依（３２）らがＯＧとして参加。「ＲＩＶＥＲ」から始まり「１０年桜」などグループの