前売り1番人気ナルカミは土曜輸送で午前10時33分に中京に到着した。飯塚助手は「問題なかったです」と落ち着いた口ぶり。田中博厩舎に転厩後は4戦4勝。「体に幅が出ました。放牧から戻ってきた直後はテンションが高いけど今週は落ち着いていました」と目を細めた。23、24年覇者レモンポップに続く厩舎3連覇の偉業も懸かる。