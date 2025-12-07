JBCクラシック10着から参戦するサンライズジパングは坂路を駆け上がった。調教後馬体重は前走比23キロ増の530キロ。前川師は「馬体がふっくらして、めっちゃ順調です。ビッシリ攻めている中で、体が増えているので成長を感じる」と伝えた上で、「ゆったりエンジンがかかる。前に行く馬ではないので」と末勝負で一発を狙う。