「明治安田Ｊ１、鹿島２−１横浜Ｍ」（６日、メルカリスタジアム）鹿島が横浜Ｍを２−１で下して勝ち点７６とし、９年ぶりのリーグ優勝を果たした。史上最多を更新する９度目の制覇で、最終節までもつれた２位の柏との優勝争いを勝ち点１差で上回った。就任１季目の鬼木達監督（５１）はＪ１の監督として、自身の記録を塗り替える歴代最多５度目の頂点。複数のクラブでリーグ制覇を成し遂げた初の監督となった。柏は町田を１−