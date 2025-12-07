Ｊ１東京ＶのＤＦ谷口栄斗（２６）を巡って、川崎など複数クラブの争奪戦となっていることが６日、関係者の話で分かった。谷口は神奈川県出身で東京Ｖの下部組織から国士舘大を経て２０２２年に東京Ｖに入団した。左右両足からのキックは高い精度を誇り、ＤＦラインからのビルドアップ能力に長けたセンターバック。得点力にも定評があり、２４年の川崎戦ではハットトリックを達成した。今季３５試合に出場し、東京Ｖの最終ライ