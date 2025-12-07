「明治安田Ｊ１、柏１−０町田」（６日、三協フロンテア柏スタジアム）柏が勝ち点１に泣いた。就任１年目のロドリゲス監督は「とても悔しい。だが選手、チームを誇りに思う」と懸命に前を向いた。ＦＷ細谷も「自分が決めていたら勝った試合もある。強さが足りない」と悔しがった。満員のサポーターを前に意地は見せた。５月に０−３で敗れた町田に後半１８分、ＭＦ中川がドリブルで中央を突破し、ＭＦ瀬川のダイレクトクロス