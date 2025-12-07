歴戦の雄ペプチドナイルはダートのEコースで息を整えた。24年フェブラリーS制覇をはじめ、大舞台で好走する底力は人気薄でも見限れない。武英師は「今回は内枠勢が前に行くと思うし、ペースが流れそうですね。あとは相手の出方次第ですがジョッキーに任せて」と淡々と語った。攻めを強化したことで前走からの変わり身があるか。