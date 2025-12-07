「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）女子は初出場でショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２位に入った。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（２０）＝米国＝が逆転で優勝。ＳＰトップの千葉百音（２０）＝木下グループ＝は５位に沈み、坂本花織（２５）＝シスメックス＝は３位だった。男子はフリーで２３８・２４の世界最高得点をマークしたイリア・マリニン（２１）