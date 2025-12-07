2年連続ノーアーチのロッテ・安田が、3年ぶりの「ギータ塾」再入門で3年ぶり一発を狙う。千葉市内で野球教室に木村とともに参加し、今オフはソフトバンク・柳田と自主トレを行うことを明かした。「2年間1人でやって、成績を残せなくて。もう一度、お願いした。強い打球を飛ばせるように」と説明した。野球教室で小学生と触れ合い「野球をする楽しさ改めて感じました」という背番号5は“初心”に戻って再出発する。