休み明けの前走みやこSで10着だったペリエールは美浦を午前4時に出発して10時56分に到着。荒川厩務員は「無事ですよ。慣れていますしね。元気いっぱい」とうなずく。前走については「ペースが速過ぎて追走で脚を使ってしまった感じ」と回顧。「一度使われて中身はもう一段階、良くなっていると思います」と上積みを見込む。