「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）男子はフリーで２３８・２４の世界最高得点をマークしたイリア・マリニン（２１）＝米国＝が逆転で３連覇を達成した。ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が２位、佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は３位だった。五輪代表は１９〜２１日の全日本選手権（東京）で決まる。圧倒的な得点で首位発進したＳＰから、フリーは及第点の演