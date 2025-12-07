ルクソールカフェは土曜輸送で午前10時20分、現地に入った。鈴来助手は「順調でした」と報告。状態面については「前走（武蔵野S1着）も良かったのでキープできている感じ」とジャッジ。同じ堀厩舎で活躍した全兄カフェファラオとの比較については「お兄さんよりも器用というか、あまり舞台を問わないタイプ」と特長を挙げた。