俳優の二階堂ふみ、山本舞香らを輩出した「美少女図鑑」とエイベックス・クリエイティヴ・ファクトリーが主催する「美少女歌祭２０２５」の最終審査と授賞式が７日、都内で行われた。グランプリには大阪出身の樋口風花さん（２２）が輝いた。樋口さんは「今回、初めて賞という形で評価いただいて、本当にうれしかったです」と感激。目標を問われ「曲に込めた感情を、聴いてくださる方々の心にしっかりと伝えたい」と力を込めた