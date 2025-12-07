次世代の女性シンガーオーディション「美少女歌祭」の最終審査が6日、都内で行われ、大阪府出身の樋口風花さん（22）がグランプリに輝いた。カフェでアルバイトをしながら歌手を目指してきた。「オーディションにはいい思い出がなくて、初めて優勝できてうれしい」とはにかんだ。憧れの歌手はBoA（39）。「心を揺さぶれる歌手になって、いつかフェスに出たい」と目標を掲げた。特典としてオリジナル楽曲が提供され、音楽配信