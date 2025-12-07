ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは６日、年末恒例だった大みそかから元日にかけてのカウントダウンコンサート（カウコン）を３年ぶりに復活させることを発表した。大みそかに東京ドームで「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＣＯＮＣＥＲＴ２０２５−２０２６ＳＴＡＲＴＯｔｏＭＯＶＥ」と題し、所属アーティスト１２組が出演して開催される。年の瀬と新年の幕開けを華やかに彩るアイドルの祭典が帰ってくる。東京ドー