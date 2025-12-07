◇26年W杯北中米大会組み合わせ抽選会（2025年12月5日）FC東京の日本代表DF長友は先発した新潟戦後、W杯抽選結果にも言及。過去4大会とは違い、対戦国に関し今回は「初めて気にならなかった」と言い、「どこでもいいかなと正直、思っている。相手がどことか、5大会で一番興味がなかった。自分たちが目指しているのは頂点なので」と続けた。来年は大台の40歳を迎える。日本史上初の5大会連続出場へ「世代交代とか言われるけど